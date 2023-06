6800 Unterschriften gegen „Abtreibung auf Schein“

Vergangenen Dezember flatterte eine Einladung in rund 230.000 Tiroler Postkastln. Absender war der katholische Abtreibungsgegner-Verein „Jugend für das Leben“, der zum einen zur Demo am 14. Jänner in Innsbruck aufrief. Zum anderen appellierte man auch zum Unterschreiben einer Petition. Die Forderung: Keine Schwangerschaftsabbrüche an Tiroler Kliniken. Zum Kontext: Im Programm der Landesregierung wurde ein Ausbau des Angebotes eingeräumt. In Tirol führt momentan nur ein Arzt Abtreibungen durch.