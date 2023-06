Glaubt man der Statistik, so arbeiten wir sowieso immer weniger. Seit 1995 sank die durchschnittliche Arbeitszeit in der Eurozone pro Kopf um jährlich 90 Stunden, in Österreich sogar um 180 Stunden. Erklärbar ist das durch die Teilzeitquote, die bei uns fast 30 % beträgt. Man kann jetzt lange darüber streiten, wie viele freiwillig weniger arbeiten und wie viele lieber einen Vollzeitjob hätten, ihn aber nicht bekommen oder wegen Betreuungspflichten nicht annehmen können.