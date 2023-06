Salzburger Jägermeister: „Der Bär gehört mir“

Nach einer Obduktion in Wien kehrte das Raubtier zerstückelt in zwei Kisten wieder nach Salzburg zurück. Am Donnerstag hat der Jäger-Chef den Kadaver einem Tierpräparator übergeben: Dieser wird etwa sechs Monate daran arbeiten, weiß Mayr-Melnhof. Und was passiert danach mit „unserem“ Bären? Immerhin ist seit mehr als 100 Jahren kein Bär mehr nachweislich auf Salzburger Boden gestorben. „Er kommt in den Schulungsraum der Jägerschaft am Paß Lueg“, sagt Mayr-Melnhof. Als Lernobjekt für zukünftige Waidmänner. Anhand des präparierten Wildtieres können Jäger besser ausgebildet werden, so der Jägermeister.