Goalies im Ausland: Zwei neue ÖFB-Legionäre

Vertrag für zwei Jahre

Jetzt signierte der Ex-WAC-Keeper einen Vertrag für zwei Jahre, war schon beim Trainingsauftakt dabei. „Ein Traum, dass es geklappt hat. Hier habe ich mich damals schon in der kurzen Zeit sehr wohl gefühlt und bin auch mit dem Tormanntrainer immer in Kontakt geblieben“, strahlt Kuttin, der sich natürlich zum Einser-Tormann hocharbeiten will: „Wenn die Leistungen passen, ist alles möglich!“