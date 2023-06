Bestnoten garantieren erfrischenden Badespaß in NÖ

Im Vorjahr erhielten alle heimischen Gewässer – wie berichtet – die Bewertung „ausgezeichnet“, was einen Spitzenplatz im europäischen Vergleich sicherstellte. Auch die ersten Ergebnisse der neuen Saison bescheinigen unseren Seen eine ausgezeichnete Qualität. „Viele werden in den nächsten Tagen Abkühlung in Flüssen und Seen suchen. Umso bedeutender ist es, dass keine Gesundheitsgefahr von ihnen ausgeht“, ergänzt die Landesrätin.