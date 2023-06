Nach Messerattacke durch Glasscherben verletzt

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es in einer Klagenfurter Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern. Ein 21-Jähriger ging auf einen 29-Jährigen los und versuchte, ihn mit einem Messer zu attackieren. Der Ältere konnte den Angriff zwar abwehren, hat sich dabei aber durch Glasscherben verletzt. „Der Jüngere hatte zuvor nämlich eine Glastüre eingetreten“, heißt es seitens der Polizei.