Wie man sich im Ernstfall wehren könnte

“Ich will den Tieren keine Schmerzen zufügen, aber ich will sie im Ernstfall auf Abstand halten können", so eine Gailtalerin. Das beste Mittel seien laut Unterberger Abwehrsprays, deren Inhalte gesundheitlich unbedenklich seien. In Feistritz hatten die Teilnehmer die Chance, die Handhabung mit Trainingssprays zu üben - Unterberger hatte dafür sogar extra eine Zieltafel aufgebaut.