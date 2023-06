Rentnerin fiel auf dreisten Finanzdeal herein

Tausende Euro überwiesen

Der einzige Haken an der Sache: Um an das Geld zu kommen, müsse sie vorher selbst eine Anzahlung leisten, verlangten die Bankiers aus dem sonnigen Süden. Doch nachdem die Frau vorab 5000 Euro überwiesen hatte, brauten sich die ersten Wolken über dem Finanzdeal zusammen. Denn im Anschluss an den Vorschuss bekam sie nie wieder eine Nachricht von der iberischen Halbinsel. Also blieb der Frau als einzige Option der Gang zur Polizei, die flugs Betrugsermittlungen aufgenommen hat