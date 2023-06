Raubtier-Entnahmen in Tirol sind rechtswidrig

Hilpold bezweifelt, dass der Verordnungsweg in Tirol „mittelfristig zielführend“ sei. Er sehe die Maßnahmen als überhastet an. Der Schutzstatus des Wolfes ist in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) geregelt, bei der Verabschiedung im Jahr 1992 habe es aus seiner Sicht „Versäumnisse“ gegeben, auch weil es das Wolfsproblem „nur in ganz bescheidener Form“ gegeben habe. Allerdings hätte Österreich erst ab 1995 in dieser Sache tätig werden können.