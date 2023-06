Musik aus allen Ecken im Salzkammergut

Erstmals findet in Oberösterreich das „Fête de la Musique“ statt: Am Freitag, 23. Juni wird in 11 Gemeinden im Freien musiziert. Das ist aber nur der Probelauf, denn im kommenden Jahr sollen alle 23 Kulturhauptstadt-Gemeinden in den zwei Bundesländern bei diesem Klang-Spektakel mitmachen.