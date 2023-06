Klimabonus: Nur jeder Dritte erhält Höchstbetrag

In 1498 von 2093 Gemeinden gibt es Höchstbetrag

Den höchsten Klimabonus gibt es in Landgemeinden mit nur „grundlegender Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, so die Definition laut Klimaschutzministerium. Das sind heuer 1498 von 2093 Gemeinden. Hier wohnt etwa ein Drittel der Bevölkerung, das den höchsten Bonus von 220 Euro erhält. Etwa ein Fünftel der Menschen in Österreich erhält den zweithöchsten Bonus (185 Euro), ein weiteres Drittel erhält 150 Euro. In diese Kategorie fallen die meisten großen Städte wie Graz, Linz und Salzburg sowie das Wiener Umland.