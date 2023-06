Firma verhandelt mit Ukraine um Millionenauftrag

Eine Firma mit Hauptsitz in Asten würde aktuell an einem Millionenauftrag mit der ukrainischen Regierung basteln, hieß es zuletzt gerüchteweise. Die „Krone“ konfrontierte den Geschäftsführer von EOD Munitionsbergung damit. „Es stimmt, wir haben der ukrainischen Regierung ein Angebot gemacht und ihr auch ein Konzept vorgelegt. Wir sind seit Monaten häufig in Kontakt mit Kiew“, bestätigt Stefan Plainer.