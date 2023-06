Parteiaustritt: Innsbrucker Klubchef spaltet SPÖ

Kritik an Bablers Methoden

Buchacher teilt auch gegen den neuen Vorsitzenden auf Bundesebene kräftig aus. Er gratuliere ihm, denn er habe in kurzer Zeit vier Dinge geschafft, „die ich als langjähriger Sozialdemokrat bis vor ein paar Wochen für unmöglich gehalten hatte: 1. Er wurde in einer bisher durch und durch demokratischen Partei Vorsitzender obwohl sich die Basis demokratisch NICHT für ihn entschieden hatte! 2. Er hat sich nunmehr in den entsprechenden Gremien durch mehrheitliche Platzierung der richtigen Leute in seiner neuen Position nahezu als unabwählbar abgesichert.