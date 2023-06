Shannen Doherty teilt schockierenden Clip vor OP

Via Instagram teilte sie zuletzt ein Video vom 16. Januar 2023, zu sehen ist sie kurz vor einer Tumor-OP. In dem Clip spricht sie letzte Details mit dem medizinischen Personal durch. Dabei wirkt sie eigentlich gefasst, scheint sogar in dieser schwierigen Situation noch einen Sinn für Humor zu haben: „Spüren Sie eine Schwäche in den Beinen“, wird Doherty vor dem Eingriff gefragt. Sie antwortet lachend: „Nein! Ich weiß, dass dieser rechte Fuß völlig in Ordnung ist. Es geht ihm gut.“