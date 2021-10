Shannen Doherty: „Kämpfe, um am Leben zu bleiben“

Im Interview mit „ABC News“ sprach Shannen Doherty nun erneut über ihren Kampf gegen den Krebs, der, wie sie im letzten Jahr erklärt hatte, wieder zurück ist. Klein beigeben will sie trotz der Stadium-vier-Diagnose aber nicht, stellte sie jetzt klar. „Ich will so tun, als müsse ich keine Dinge abhaken, weil ich weiterkämpfe, um am Leben zu bleiben.“