Radfahrer (52) nach Sturz in Klinik verstorben

Der Deutsche war als Teil einer elfköpfigen Fahrrad-Gruppe in Achenkirch unterwegs. Dort kippte er mit seinem E-Bike plötzlich um und schlug mit dem Kopf auf der Gehsteigkante auf. Seine Kollegen setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann konnte an Ort und Stelle reanimiert werden und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.