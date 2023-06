Bub in Zwinger: Was Traumata mit Kindern machen

Unter dieser Prämisse ist die Frage naheliegend, wie es Kindern, wie dem zwölfjährigen Buben aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, wohl gehen muss, der ausgerechnet von seiner eigenen Mutter gequält wurde. Wie geht es in solchen Fällen weiter, wenn man in so frühen Jahren so ein schweres Los gezogen hat?