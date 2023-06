„Asterix“-Prügelszene für 166.750 Euro versteigert

Die Versteigerung hatte das Auktionshaus Daniel Maghen am Mittwoch in Paris organisiert. Die Seite zeigt eine der berühmten Prügelszenen zwischen den beiden Galliern Asterix und Obelix und einer Gruppe von Römern (siehe unten). In dem Band vom 1969 geht es um die Entführung des stolzen kleinen Spaniers Pepe, dem Sohn von Costa y Brava.