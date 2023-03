Neuer Asterix ganz im Stile von Goscinny & Uderzo!

Die Iris, auch Schwertlilie genannt, ist eine Blume, die seit der Kreidezeit existiert, also seit etwa 80 Millionen Jahren. Im Lauf der Menschheitsgeschichte erlangte diese kleine Blume einen hohen symbolischen Wert. Schon bei den Ägyptern wurde sie als Symbol genutzt und besonders mit Horus, dem Gott des Sonnenauf- und -untergangs, in Verbindung gebracht.



Aber Iris ist auch der Name einer griechischen Gottheit. Die gutmütige Götterbotin ist einer der Lieblinge der Göttin Hera, da sie oft gute Nachrichten überbringt. Iris bedeutet im Altgriechischen „Regenbogen“ - die Göttin Iris steigt auf einem Regenbogen hinab zur Erde. Auch die Blume dieses Namens spiegelt das gesamte Farbspektrum des Regenbogens wider.



Es existieren sehr viele verschiedene Arten von Iris bzw. Schwertlilien: unter anderem die Sumpf- Schwertlilie, die bleiche Schwertlilie, die sibirische Schwertlilie sowie die deutsche Schwertlilie und ihre Unterart die Iris florentina. Letztere ist weiß und vermutlich war vor allem diese Art in der Antike im gesamten Mittelmeerraum zu finden. Sie soll bei Griechen und Römern sehr beliebt gewesen sein. Später, im 6. Jahrhundert, stilisierte der fränkische König Chlodwig die Iris zu einer heraldischen Lilie, die zum Symbol der französischen Monarchie wurde. Der Legende nach soll eine Hirschkuh den Fluss Vienne überquert haben, als Chlodwig sich im Krieg gegen die Westgoten befand. Das Tier zeigte damit der Armee des fränkischen Königs einen Weg am Flussufer entlang, den die Wurzelstöcke der Irisblumen trittfest gemacht hatten.



Die Iris ist eine echte Wunderpflanze. Sie besitzt viele positive Eigenschaften und symbolisiert verschiedene Tugenden. Aufgrund ihrer heilenden Wirkung wird sie gerade zur Herstellung natürlicher Heilmittel häufig verwendet. In Griechenland zierte sie die Gräber. Dies geschah zu Ehren der Göttin Iris, zu deren Aufgaben es gehört haben soll, den Frauen nach ihrem Tod die Haare zu schneiden und sie dann auf dem Weg zu ihrer letzten Ruhestätte zu begleiten. Die Römer sahen in der Anordnung der Blütenblätter ein Symbol für Weisheit, Treue und Tapferkeit. Deshalb war es üblich, weiße und blaue Iris auf den Tempeln der Juno zu pflanzen.