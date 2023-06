Felix Gall gewinnt Etappe bei der Tour de Suisse

Am Vortag hatte er wie schon bei der Tour of the Alps als Etappenzweiter seinen ersten Profisieg nur knapp verpasst. Dass er mittlerweile auch mit den Topstars mithalten kann, stellte Gall heuer auch schon bei der Baskenland-Rundfahrt unter Beweis. Die ganz große Herausforderung steht Gall im Juli bei seiner ersten Tour de France aber noch bevor.