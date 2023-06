Tennis-Stars winken Rekordpreisgelder in Wimbledon

Das Tennis-Turnier in Wimbledon verteilt bei der heurigen Ausgabe von 3. bis 16. Juli ein Rekordpreisgeld. Die Gesamt-Börse beträgt 44,7 Millionen Pfund (52,07 Mio. Euro) und damit um 11,2 Prozent mehr als 2022, gab der All England Lawn Tennis Club am Mittwoch bekannt.