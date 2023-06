Belgische Wanderer saßen auf 2100 Meter fest

Zwei männliche Belgier wollten am Montag in Kaprun (Pinzgau) eine Wanderung unternehmen. Aber aufgrund von Altschneeresten konnten sie nicht weiter aufsteigen. Ein 27-Jähriger wollte mit seinem 28-jährigen Partner vom Mooserboden über den Hochkammerweg zum Alpincenter am Kitzsteinhorn gelangen. Aufgrund von ungünstigen Bedingungen mussten sie den Rückweg antreten.