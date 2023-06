Tödlicher Unfall wenige Stunden nach Fahrprüfung

Unfalldrama in der Nacht auf Dienstag in Altenberg bei Linz. Ein 17-Jähriger, der erst ein paar Stunden zuvor seinen Führerschein ausgestellt bekam, verursachte einen tödlichen Verkehrsunfall. Seine 16-jährige Beifahrerin sowie der 36-jährige Unfallgegner starben noch an Ort und Stelle.