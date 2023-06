Süchtig nach Cola, fettleibig - jetzt NBA-Champ!

Für Pöltl der Beste

Für Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl ist der 2,11 m große Center aktuell die Nummer eins der Liga:„Ich glaube im Endeffekt läuft es darauf hinaus, wo man die Werte sieht. Für mich ist er der wertvollste Spieler, weil er sein eigenes Team und seine Mitspieler um sich herum so viel besser macht. Das macht für mich den Unterschied“, schwärmt der Wiener vom Superstar. Der 2014 im NBA-Draft an 41. Stelle von den Denver Nuggets ausgewählt worden war, jedoch noch ein weiteres Jahr bei Mega Vizura in der Heimat blieb. 2021 wurde er erstmals zum Most Valuable Player der Liga gewählt - als erster Center seit Shaquille O‘Neal im Jahr 2000. Und bestätigt mit seiner Herangehensweise Pöltl: „Ein Korb macht dich glücklich. Aber ein Assist macht dich und deinen Mitspieler glücklich.“