„Flüchtende nehmen dann noch gefährlichere Routen“

Nach jahrelangem Ringen haben sich die EU-Staaten in dieser Woche auf eine Verschärfung der EU-Asylregeln verständigt. Der Präsident von Ärzte ohne Grenzen, Christos Christou, kritisiert im „Krone“-Gespräch den neuen Asylplan der EU. „Das Resultat am Ende des Tages wird sein, dass die Flüchtenden dann noch gefährlichere Routen nehmen werden, um von den Kriegen und Krisen wegzukommen“, so Christou.