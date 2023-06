„In Bhutan schaut es genauso aus wie im Ennstal“

Angefangen hat alles in Zell am See (Sbg.). „Ich hab dort ein Magazin des Lesezirkels gesehen, und da war ein kleines Inserat von einem Buch. ,Zu Fuß durchs Mittelalter. Wunderland Bhutan‘ von Michel Peissel. Da war mir klar, da will ich hin. Also sparte ich Geld und bin dann Anfang der 70er-Jahre mit dem Motorrad Richtung Himalaya“, erzählt der gebürtige Gröbminger.