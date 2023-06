Testspiel in China: Messi sorgt für Fan-Ekstase

Chinesische Fußball-Fans haben Lionel Messi in Peking einen begeisterten Empfang bereitet. Auf Online-Videos chinesischer Medien vom Samstag ist zu sehen, wie der 35-jährige Argentinier aus einem Privatflugzeug steigt und von jubelnden Fans begrüßt wird. Der Weltmeister bestreitet in der chinesischen Hauptstadt am Donnerstag mit der argentinischen Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Australien.