Kika/Leiner-Personal schaut wohl durch die Finger

Trotz der aufbauenden Worte ist eines Realität: 1900 Arbeiter und Angestellte werden auf die Straße gesetzt. Das Problem: Einen Sozialplan, wie er in den letzten Jahren bei Schieflagen großer Betriebe in Österreich oft geschmiedet wurde, gibt es - zumindest bisher - nicht. Doch was ist eigentlich ein Sozialplan?