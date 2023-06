Heftige Unwetter: Überflutete Keller und Straßen

Heftiges Gewitter in Graz-Andritz

Auch in Graz schüttete es wie aus Kübeln, besonders vom Gewitter betroffen war der Bezirk Andritz. Auch hier gab es Alarm für die Feuerwehr. Riesige Regenmengen gingen laut Unwetterzentrale auch in Bad Radkersburg nieder: In 90 Minuten prasselten 80 Liter pro Quadratmeter auf die Erde.