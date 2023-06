Starke Gewitter mit viel Regen sind im Anrollen

Nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage ziehen Burgenlands Feuerwehren Bilanz. Mehr als 200 Einsätze mussten allein am Dienstagnachmittag bis spät in die Nacht gemeistert werden. Die meisten davon betrafen den Bezirk Neusiedl am See. Wegen des extremen Hochwassers im Parndorfer Bach drohten die Maschinen des Hauptpumpwerks zwischen Neusiedl und der Kläranlage in Bruck an der Leitha (NÖ) zu versagen. „Das hätte Umweltalarm auslösen können“, hieß es. Prompt hatte, wie berichtet, Niederösterreichs Landesfeuerwehrverband zwei Großpumpen aus Brunn am Gebirge und Markt Piesting bereitgestellt. Die Feuerwehr Andau unterstützte den Einsatz ebenso mit einer Großpumpe – die Gefahr war gebannt.