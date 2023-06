Starkregen sorgt für Überschwemmungen

Schon in der Nacht auf Donnerstag mussten die Einsatzkräfte in Kärnten ausrücken. Starkregen sorgte vor allem in den Gemeinden Brückl und Magdalensberg für Überschwemmungen. Dort mussten die Feuerwehren auch mehrere überflutete Kellerabteile auspumpten. Es kam zu kleinen Hangrutschungen. Am Donnerstag kam es wegen des Starkregens erneut zu Einsätzen. Diesmal in Lavamünd, dort mussten gleich mehrere Feuerwehrmitglieder, Schlammmassen beseitigen und nach Überschwemmungen aufräumen.