Nach Dammbruch drohen „fatale Folgen“ für AKW

Weil die Kühlsysteme des AKW in der Südukraine auf Wasser aus dem Stausee angewiesen sind, werde die Situation dort immer prekärer, warnt Astrid Sahm, Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Zwar sei die Lage derzeit nicht akut, weil auf Wasserreservoire in der Nähe zurückgegriffen werden kann, so Sahm gegenüber der APA, sie spricht aber von einem „Spiel mit dem Feuer“. Denn durch den mutmaßlich von russischen Truppen gezielt gesprengten Damm fließt das Wasser ungehindert ab.