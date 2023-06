Die Loisi aus Julbach hat wie Lauda eine Kurve

„Bei uns ist das Vereinswesen noch so, dass alle zusammenhelfen, ansonsten würde es nicht gehen“, betont mit MSC-Obmann Michael Hölzl der Veranstalter des legendären Motorrad-Bergrennen in Julbach. Das nach Landshaag das einzige Rennen dieser Art in Österreich ist und somit ein echter Fan- und Fahrer-Magnet ist. Zumal mit mittlerweile 260 genannten Piloten ein neues Rekordstarterfeld am Samstag und Sonntag den Berg hochrasen und dabei über 5000 Zuschauer begeistern wird.