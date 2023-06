„Prorussische Propaganda“ bei Wiener Gipfel

Nach dem ukrainischen Botschafter in Wien üben nun auch Aktivisten rund um die ehemalige Skirennläuferin Nicola Werdenigg heftige Kritik am bevorstehenden „Internationalen Gipfel für Frieden in der Ukraine“, welcher am Wochenende in den Räumlichkeiten des ÖGB in Wien abgehalten werden soll. „Das ist einfach prorussische Propaganda, die hier unter dem Deckmantel der Friedensförderung verbreitet wird“, echauffierte sich Werdenigg am Dienstag bei einer Pressekonferenz.