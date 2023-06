Hirscher: „Das sehe ich als größtes Geschenk!“

„Mittlerweile bin ich eher ein Sommer-Mensch“

Dass Hirscher vor allem daheim in Österreich so gut wie überall erkannt wird, hat sich kaum verändert. Trotzdem scheut er die Öffentlichkeit nicht. „Es wird jeden Tag ein Stückchen besser. Aber es ist nach wie vor eine der schwierigsten Aufgaben in meinem Alltag, auch mal Nein sagen zu müssen.“Und wo steckt jetzt im Endeffekt eigentlich mehr Leidenschaft drinnen: in seinen Winter- oder in seinen Sommer-Projekten? „Da steckt überall viel Leidenschaft und Arbeit drinnen. Es ist in gewissem Maße ein Kompromiss, auch je nach Jahreszeit. Aber, und das klingt vielleicht ein wenig komisch: Mittlerweile bin ich eher ein Sommer-Mensch!“