Fußgänger fast gerammt: Frau erinnert sich nicht

Ins Visier einer Polizeistreife geriet eine Autolenkerin am Dienstag gegen 18.30 Uhr, als sie in Graz bei Dunkelrot über die Kreuzung Bahnhofsgürtel - Keplerstraße fuhr. „Mehrere Passanten auf dem Schutzweg konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite retten und so Schlimmeres verhindern“, hieß es Seitens der Polizei am Mittwoch.