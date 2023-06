Nach Attacke auf „Ex“: Polizei macht Waffenfund

Diese Messerattacke hatte für eine 31-Jährige weitreichendere Folgen als vermutet. Nachdem die Frau ihren Ex-Freund am Dienstagnachmittag in Wien-Floridsdorf mit einem Messer am Bein verletzt hatte, entdeckten die Polizisten in ihrer Wohnung einen Elektroschocker. In der Wohnung des Opfers wurde eine Schreckschusspistole gefunden. Das brisante: gegen beide besteht ein Waffenverbot.