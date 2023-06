„Moderate Preiserhöhung - oder eben gar keine“

Um bis zu 106 Prozent könnten ab 1. August die Fernwärmepreise für 300.000 Menschen in Oberösterreich ansteigen - wenn der seit 2016 im Land angewendete Mechanismus schlagend wird. Wie berichtet, will der zuständige Konsumentenschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) für heuer aber dieses Rechenmodell aussetzen. Denn: Es berechne die neuen Preise anhand unterschiedlicher Indizes aus dem Vorjahr, die damals extrem in die Höhe geschnellt waren.