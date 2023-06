Frauen und Säuglinge aus „Babyfabrik“ gerettet

In Nigeria sind mehr als 20 schwangere Frauen und zwei Säuglinge aus einer sogenannten Babyfabrik - einer illegalen Einrichtung zur Zeugung und zum Verkauf von Kindern - gerettet worden. Das Militär des westafrikanischen Landes hatte die Anstalt am Sonntag durchsucht, nachdem es Hinweise über einen Verkauf von Kindern an Kriminelle gegeben hatte.