Salvini mit Kritik an Tiroler Lkw-Grenz-Maßnahmen

Nun kündigte er - so die APA - einen erneuten Besuch am Brenner an und wolle an der Grenze stehen, während er auf das von Italien geforderte EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich warte: „Die Regeln müssen für alle gelten. Die von Deutschland vorangetriebene und von vielen europäischen Ländern unterstützte Unterstützung Italiens für seinen Antrag an den EU-Verkehrsrat gibt uns recht.“