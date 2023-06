Drei strahlende Sieger dürfen nach Madrid

Dank der „Tiroler Krone“ gibt es 30 Euro Ersparnis

Für all jene Kinder und Jugendliche, denen wir Lust auf das zweite Real Madrid-Camp von 31. Juli bis 4. August 2023 in Kirchbichl gemacht haben, gibt es hervorragende Nachrichten: Die ersten 20 Anmeldungen mit dem Code TirolerKrone direkt beim Anmeldelink auf www.sv-kirchbichl.at erhalten einen Rabatt in der Höhe von 30 €, das Camp kostet für sie somit nur 269,00 € (der normale Preis beläuft sich auf 299,00 € pro Person). Die Devise lautet somit: Keine Zeit verlieren! Viel Glück!