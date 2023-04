Heimische Nachwuchs-Kicker sorgten für Sensation

Fußballcamp im Sommer in Tirol

All jene, die nun ebenfalls Lust auf ein solches Fußball-Erlebnis haben, haben auch die Möglichkeit dazu! Vom 31. Juli bis 4. August 2023 findet in Kirchbichl in Tirol ein Camp für 7- bis 16-Jährige statt, das auf den Vorgaben der Jugendakademie von Real Madrid basiert und von der „Kronen Zeitung“ präsentiert wird. Dabei wartet die Chance, sich für das Finale in Madrid zu qualifizieren. Alle Details dazu: www.sv-kirchbichl.at