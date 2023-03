Tiroler seit Besuch mit Real-Madrid-Gen infiziert

Was erwartet die Camp-Teilnehmer in diesem Jahr?

Elzinger: Exzellente Trainer, herausragende Einheiten, tolle Paket etwa inklusive einem Meet & Greet mit einem Profi-Spieler von Real Madrid. Die zwei besten Spieler dürfen direkt ins Final-Camp nach Madrid, sechs weitere dürfen am sogenannten ,Try Out-Bewerb’ teilnehmen - einem weiteren Auswahl-Camp, in dem sie auf andere Talente von Real-Camps in Österreich treffen. Hier schaffen es wiederum die Besten zum Final-Camp direkt nach Madrid. Das ,Try-Out’ des Vorjahres-Camps findet übrigens heuer am 21. Mai in Kirchbichl statt. Dieses „Erste- Reihe-fußfrei-Paket“ kann sonst kein Camp bieten.

Hager: Was sehr beeindruckend ist, ist, dass für Real Madrid bei den jungen Kickern nicht nur die Technik ausschlaggebend ist, sondern auch die soziale Komponente. Es werden jene Kinder und Jugendlichen forciert, die nicht die Ellbogen-Technik anwenden, sondern die sozial sind. Die Vorjahres-Sieger sind uns allen die gesamte Woche über ins Auge gestochen. Sie waren technisch, aber vor allem auch menschlich stark, ja sogar heraussragend.