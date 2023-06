Zweite Reisewelle: Blockabfertigung auf A10

In Österreich selbst gab es auf einigen Transitrouten dichten Kolonnenverkehr. So auf der Fernpassstrecke (B179) bei Reutte, auf der Brenner Autobahn (A13) und der Tauern Autobahn (A10). Dort wurde bei Flachauwinkel vor dem Tauerntunnel kurzfristig Blockabfertigung verhängt. Vor dem Karawankentunnel blieb es vorerst ruhig. „Bis jetzt blieben die Transitrouten auch vor Verkehrsbehinderungen wie Unfällen oder defekten Fahrzeugen verschont. Auch deshalb kommt man in Österreich relativ zügig voran“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.