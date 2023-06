Wer hat Vorrang? Überprüfen Sie ihr Radfahrwissen

Was ist der tote Winkel, wann darf man als Radfahrer den Gehsteig benützen oder wie verhält man sich in einer Begegnungszone? Diese Fragen und noch viel mehr muss man als Viertklässler wissen, wenn man schon mit zehn Jahren allein im Straßenverkehr mit dem Fahrrad unterwegs sein will. Wissen Sie die richtigen Antworten?