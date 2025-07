Race Across the Alps: Ein Radrennen für Besessene

540 Kilometer. Über 13.300 Höhenmeter. Zwölf Alpenpässe. Nonstop. Die Strecke des Race Across the Alps (RATA) windet sich durch Österreich, Italien und die Schweiz – vorbei an Felswänden und Gletschern. Stilfser Joch, Bernina, Mortirolo, Albula. Pässe, bei denen selbst Profis die Zähne zusammenbeißen.