Machtfrage | Streitfrage

Wer gewinnt die Schlacht am Samstag? Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler? Die Wetten laufen, viele haben einen Favoriten. Aber da keiner der beiden Parteichef-Kandidaten in der Wunderwuzzi- oder Strahlemann-Liga zu Hause ist, beide Pluspunkte sammeln konnten und können, aber auch einiges auf ihren Minus-Kontos angesammelt wurde, bleiben viele Fragezeichen. In der heutigen „Krone“ listen wir noch einmal auf, was für den einen und was für den anderen, was gegen Babler und was gegen Doskozil spricht. Und Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger geht auch auf die möglichen Motive der Parteitagsdelegierten bei ihrer Entscheidung ein. Diese würden im Gegensatz zu den Parteimitgliedern nicht vorrangig nach Sympathie entscheiden, sondern würden viele Faktoren abwägen - etwa wer in einem Wahlkampf die bessere Performance liefern würde, wer besser mobilisieren könne und manches mehr. Letzten Endes, so Metzger, könnte es nach den Hoppalas von Babler so sein, „dass so manches Herz der Delegierten für Babler schlägt, er aber aus reiner Taktik Doskozil wählt.“ Weil es um die Macht geht - in aller Regel um die eigene. Und die sichert Doskozil möglicherweise eher ab.