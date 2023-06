Gaisbergbus fährt dauerhaft im 45-Minuten-Takt

„Mit der nunmehrigen Regelung fährt der Bus ab 9:35 Uhr mit zahlreichen Haltestellen auf den Gaisbergspitz, sodass auch ein bequemer Zu- und Ausstieg in Guggenthal, auf der Gersbergalm, der Zistel oder bei der Nocksteinkehre möglich ist. Besonders erfreulich ist, dass die Firma Albus auch künftig einen Elektrobus auf den Gaisberg in Einsatz bringt“, so Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich.