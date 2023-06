19-Jähriger überschlug sich mit seinem Pkw

Weshalb der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war vorerst nicht bekannt. Fest stand nur, dass der junge Mann am Mittwoch gegen 18 Uhr in Dornbirn auf der L39 (An der Fuhr) entlang der Autobahn unterwegs war. Dort kam er über den rechten Fahrbahnrand auf das Bankett und verlor die Herrschaft über den Pkw.