Auf zur barocken Lebenslust beim Stift Ossiach

Pferde schwingen ihre Hufe

Für Theaterhungrige lassen Schauspieler die barocke Zeit wieder auferstehen. Bei einer Show schwingen Pferde des Friesengestüts Nockalm die Hufe. Das Highlight am Sonntag (10 Uhr) in der Stiftskirche ist die Aufführung der Missa in C – einer barocken Messe von Johann Joseph Fux. Rothschopf: „Chor, Orchester und Solisten kommen von der Gustav Mahler Privatuniversität.“ An der Orgel ist Klaus Kuchling zu hören.